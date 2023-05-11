Мироненко (Сабадаш) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Сабадаш) Вера Васильевна

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сабадаш Василий Алексеевич

Мать: Сабадаш Мария Андреевна

Место жительства
С 1938
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