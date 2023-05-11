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Мироненко (Сабадаш) Вера Васильевна
Мироненко (Сабадаш) Вера Васильевна
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Место рождения
Семёновка
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Сабадаш Василий Алексеевич
1904 г.р.
Мать
Сабадаш (Карнаух) Мария Андреевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Сабадаш Василий Алексеевич
Мать:
Сабадаш Мария Андреевна
Семёновка
Место жительства
С 1938
Семёновка
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