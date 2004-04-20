Коркунова (Сабадаш) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1930
Дата смерти20.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930
Место жительства
С 1930
Бракосочетание
Между 1946 и 1958
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Коркунов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коркунов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.03.1961
Дочь: Григоренко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Коркунов Николай Дмитриевич
Место жительства
С 1961
Смерть
20.04.2004