Коркунова (Сабадаш) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Сабадаш) Анна Васильевна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

22.06.1930

Дата смерти

20.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930

Отец: Сабадаш Василий Алексеевич

Мать: Сабадаш Мария Андреевна

Место жительства
С 1930
Бракосочетание
Между 1946 и 1958

Муж: Коркунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Коркунов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коркунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.03.1961

Дочь: Григоренко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Коркунов Николай Дмитриевич

Место жительства
С 1961
Смерть
20.04.2004
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