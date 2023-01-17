Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

23.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961

Отец: Коркунов Николай Дмитриевич

Мать: Коркунова Анна Васильевна

Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1982

Муж: Григоренко Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Шиманская Ирина Александровна

Отец ребёнка: Григоренко Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.11.1982

Дочь: Григоренко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Григоренко Александр Александрович

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