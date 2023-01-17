Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1982
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Шиманская Ирина Александровна
Отец ребёнка: Григоренко Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.11.1982
Дочь: Григоренко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Григоренко Александр Александрович