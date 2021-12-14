Григоренко Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения03.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1977 и 1982
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Шиманская (Григоренко) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1982
Дочь: Григоренко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна