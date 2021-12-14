Григоренко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Александр Александрович

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

03.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1977 и 1982

Жена: Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Шиманская (Григоренко) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1982

Дочь: Григоренко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Григоренко (Коркунова) Елена Николаевна

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