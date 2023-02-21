Коркунов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1946 и 1958

Жена: Коркунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Коркунов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коркунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1961

Дочь: Григоренко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Коркунова Анна Васильевна

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