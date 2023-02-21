Коркунов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1946 и 1958
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Коркунов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коркунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1961
Дочь: Григоренко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Коркунова Анна Васильевна