Коркунов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунов Сергей Николаевич

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

19.03.1958

Дата смерти

08.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958

Отец: Коркунов Николай Дмитриевич

Мать: Коркунова Анна Васильевна

Бракосочетание
Между 1975 и 1978

Жена: Коркунова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1978

Сын: Корхунов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Коркунова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1984

Дочь: Шпак Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Коркунова Людмила Александровна

Смерть
08.05.2007
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