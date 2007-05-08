Коркунов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1958
Дата смерти08.05.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958
Бракосочетание
Между 1975 и 1978
Рождение ребёнка
20.09.1978
Сын: Корхунов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Коркунова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1984
Дочь: Шпак Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Коркунова Людмила Александровна
Смерть
08.05.2007