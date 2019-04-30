Коркунова (Петренко) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Петренко) Людмила Александровна

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Место рождения

Великая Белозёрка

Дата рождения

30.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1978

Муж: Коркунов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
20.09.1978

Сын: Корхунов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Коркунов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1984

Дочь: Шпак Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Коркунов Сергей Николаевич

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