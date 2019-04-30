Коркунова (Петренко) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения30.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1978
Рождение ребёнка
20.09.1978
Сын: Корхунов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Коркунов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1984
Дочь: Шпак Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Коркунов Сергей Николаевич