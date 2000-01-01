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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1047Большая Белозерка, с. каз.при балке Белозерке.753090137893724Церквей православных 3. Еврейский молитвенный дом. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарка 1. Еженедельные базары. Кирпичный завод.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
311. Больше-Белозерка, село бывшее государственное, при речке Белозерке, дворов 1439, жителей 10116, волостное правление (уездный город в 72 верстах), 3 церкви православн Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8866Велика Білозеркаселоцентр сільської ради, центр районур-н Великобілозерськийсільрада Великобілозерська