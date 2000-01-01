посёлок городского типа Михайловка — Familio

Михайловка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1063Михайловка, с. каз.при колодцах.45станов. кварт.102337733800Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Михайловская волость
348. Михайловка (Ядык-Кургень), село бывшее государственное, дворов 1415, жителей 9160, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 3 церкви православные, синагога, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Михайловская волость
село Михайловка664499075289813304129872629150

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9267Михайлівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Михайлівськийселищна рада Михайлівська

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