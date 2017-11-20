Карнаух Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1928
Дата смерти20.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928
Отец: Карнаух Иван Михайлович
Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1944 и 1954
Рождение ребёнка
12.01.1954
Дочь: Дуванская Александра Михайловна
Мать ребёнка: Карнаух Надежда Федосеевна
Место жительства
С 1954
Рождение ребёнка
02.07.1956
Сын: Карнаух Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Карнаух Надежда Федосеевна
Смерть
20.11.2017