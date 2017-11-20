Карнаух Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнаух Михаил Иванович

Карнаух Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Ивановка

Дата рождения

03.10.1928

Дата смерти

20.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928

Отец: Карнаух Иван Михайлович

Мать: Карнаух Евдокия Андреевна

Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1944 и 1954

Жена: Карнаух Надежда Федосеевна

Рождение ребёнка
12.01.1954

Дочь: Дуванская Александра Михайловна

Мать ребёнка: Карнаух Надежда Федосеевна

Место жительства
С 1954
Рождение ребёнка
02.07.1956

Сын: Карнаух Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Карнаух Надежда Федосеевна

Смерть
20.11.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close