Карнаух (Рудник) Надежда Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаух (Рудник) Надежда Федосеевна

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Место рождения

Купель, Хмельницька область

Дата рождения

11.07.1928

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Купель, Хмельницька область
Место жительства
С 1928
Купель, Хмельницька область
Бракосочетание
Между 1944 и 1954

Муж: Карнаух Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1954

Дочь: Дуванская Александра Михайловна

Отец ребёнка: Карнаух Михаил Иванович

Место жительства
С 1954
Рождение ребёнка
02.07.1956

Сын: Карнаух Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Карнаух Михаил Иванович

Смерть
2007
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