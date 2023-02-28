Карнаух (Рудник) Надежда Федосеевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1928
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1944 и 1954
Рождение ребёнка
12.01.1954
Дочь: Дуванская Александра Михайловна
Отец ребёнка: Карнаух Михаил Иванович
Место жительства
С 1954
Рождение ребёнка
02.07.1956
Сын: Карнаух Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Карнаух Михаил Иванович
Смерть
2007