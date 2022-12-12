Дуванская (Карнаух) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуванская (Карнаух) Александра Михайловна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

12.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1954

Отец: Карнаух Михаил Иванович

Мать: Карнаух Надежда Федосеевна

Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1970 и 1974

Муж: Дуванский Валерий Гаврилович

Рождение ребёнка
02.10.1974

Сын: Дуванский Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Дуванский Валерий Гаврилович

Место жительства
С 1974
Рождение ребёнка
08.09.1979

Сын: Дуванский Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Дуванский Валерий Гаврилович

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