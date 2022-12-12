Дуванская (Карнаух) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1954
Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1970 и 1974
Рождение ребёнка
02.10.1974
Сын: Дуванский Владислав Валерьевич
Отец ребёнка: Дуванский Валерий Гаврилович
Место жительства
С 1974
Рождение ребёнка
08.09.1979
Сын: Дуванский Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Дуванский Валерий Гаврилович