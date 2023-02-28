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Дуванский Валерий Гаврилович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

01.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1970 и 1974

Жена: Дуванская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
02.10.1974

Сын: Дуванский Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Дуванская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1979

Сын: Дуванский Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Дуванская Александра Михайловна

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