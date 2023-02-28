Дуванский Валерий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.04.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1970 и 1974
Рождение ребёнка
02.10.1974
Сын: Дуванский Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Дуванская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1979
Сын: Дуванский Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Дуванская Александра Михайловна