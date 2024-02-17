Рудуш Янис Оттович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868
Отец: Рудуш Отто
Мать: Рудуш Мадала
Бракосочетание
12.02.1895
Жена: Ruduža Karlīne
Lubānas draudze (56.903381552845524, 26.723902203843775)
Рождение ребёнка
16.04.1896
Сын: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds
Мать ребёнка: Ruduža Karlīne
Родился в семье кузнеца и домохозяйки
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Рудуш/рудуж/rudužs/rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks
Мать ребёнка: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Plāte Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/
Мать ребёнка: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
05.12.1902
Сын: Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович
Мать ребёнка: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
03.12.1904
Дочь: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/
Мать ребёнка: Ruduža Karlīne
Смерть
Неизвестно