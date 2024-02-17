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Рудуш Янис Оттович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868

Отец: Рудуш Отто

Мать: Рудуш Мадала

Бракосочетание
12.02.1895

Жена: Ruduža Karlīne

Lubānas draudze (56.903381552845524, 26.723902203843775)
Рождение ребёнка
16.04.1896

Сын: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds

Мать ребёнка: Ruduža Karlīne

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads
Родился в семье кузнеца и домохозяйки
Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Рудуш/рудуж/rudužs/rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks

Мать ребёнка: Ruduža Karlīne

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads
Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Plāte Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/

Мать ребёнка: Ruduža Karlīne

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович

Мать ребёнка: Ruduža Karlīne

Рождение ребёнка
03.12.1904

Дочь: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/

Мать ребёнка: Ruduža Karlīne

Смерть
Неизвестно
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