Ruduža (Kalniņa) Karlīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ruduža (Kalniņa) Karlīne

Место рождения

Берзауне, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Дата рождения

21.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1870

Отец: Kalniņa ?

Мать: ?

Берзауне, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
Бракосочетание
12.02.1895

Муж: Рудуш Янис Оттович

Lubānas draudze (56.903381552845524, 26.723902203843775)
Рождение ребёнка
16.04.1896

Сын: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds

Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads
Родился в семье кузнеца и домохозяйки
Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Рудуш/рудуж/rudužs/rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks

Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads
Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Plāte Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/

Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович

Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович

Рождение ребёнка
03.12.1904

Дочь: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/

Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович

Смерть
Неизвестно
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