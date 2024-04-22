Ruduža (Kalniņa) Karlīne
Место рождения
Дата рождения21.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1895
Муж: Рудуш Янис Оттович
Lubānas draudze (56.903381552845524, 26.723902203843775)
Рождение ребёнка
16.04.1896
Сын: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds
Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович
Родился в семье кузнеца и домохозяйки
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Рудуш/рудуж/rudužs/rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks
Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Plāte Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/
Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович
Рождение ребёнка
05.12.1902
Сын: Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович
Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович
Рождение ребёнка
03.12.1904
Дочь: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/
Отец ребёнка: Рудуш Янис Оттович
Смерть
Неизвестно