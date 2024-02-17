Plāte (Рудуш/Rudužs/Rudusch) Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Plāte (Рудуш/Rudužs/Rudusch) Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1900

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900

Отец: Рудуш Янис Оттович

Мать: Ruduža Karlīne

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Plāte Arvīds

Отец ребёнка: Plāte Jānis

Meirānu pag.«, »Lejnieki«
Рождение ребёнка
11.07.1932

Дочь: Kanča Inta

Отец ребёнка: Plāte Jānis

Meirānu pag. «Lejnieki»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Plāte Jānis

Смерть
1998
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