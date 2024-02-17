Plāte (Рудуш/Rudužs/Rudusch) Марианна Marija /Рудуш/Rudužs/Rudusch/
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1900
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900
Отец: Рудуш Янис Оттович
Мать: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Plāte Arvīds
Отец ребёнка: Plāte Jānis
Meirānu pag.«, »Lejnieki«
Рождение ребёнка
11.07.1932
Дочь: Kanča Inta
Отец ребёнка: Plāte Jānis
Meirānu pag. «Lejnieki»
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Plāte Jānis
Смерть
1998