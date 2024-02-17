Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1902

Дата смерти

?.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902

Отец: Рудуш Янис Оттович

Мать: Ruduža Karlīne

Упоминание
15.06.1939
Авотину маяс, Indrānu pagasts, Madonas novads
Янис Рудуш на основании договора дарения передал недвижимость сыну Карлису Рудуш
Рождение ребёнка
12.06.1942

Сын: Rudužs Pēteris

Мать ребёнка: Rudužs/rudusch Berta Emīlija

Meirānu pag. «Avotiņi
Рождение ребёнка
07.04.1946

Дочь: Elza

Мать ребёнка: Rudužs/rudusch Berta Emīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rudužs/rudusch Berta Emīlija

Смерть
?.09.1986
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