Рудуш Rudužs Rudusch Карлис/Kārlis Янович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1902
Дата смерти?.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902
Отец: Рудуш Янис Оттович
Мать: Ruduža Karlīne
Упоминание
15.06.1939
Авотину маяс, Indrānu pagasts, Madonas novads
Янис Рудуш на основании договора дарения передал недвижимость сыну Карлису Рудуш
Рождение ребёнка
12.06.1942
Сын: Rudužs Pēteris
Мать ребёнка: Rudužs/rudusch Berta Emīlija
Meirānu pag. «Avotiņi
Рождение ребёнка
07.04.1946
Дочь: Elza
Мать ребёнка: Rudužs/rudusch Berta Emīlija
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1986