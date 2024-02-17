Sīle (Rudužs/Rudusch) Marta Rudužs/Rudusch/
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1904
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1904
Отец: Рудуш Янис Оттович
Мать: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
10.09.1933
Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Rasma Ausma
Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000