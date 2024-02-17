Sīle (Rudužs/Rudusch) Marta Rudužs/Rudusch/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sīle (Rudužs/Rudusch) Marta Rudužs/Rudusch/

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1904

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1933 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1904

Отец: Рудуш Янис Оттович

Мать: Ruduža Karlīne

Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Sīlis Valdis Zigfrīds

Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads
Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Rasma Ausma

Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Смерть
2000
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