Рудуш/Рудуж/Rudužs/Rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks
Место рождения
Дата рождения02.01.1898
Дата смерти25.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1898
Отец: Рудуш Янис Оттович
Мать: Ruduža Karlīne
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудуш/ruduža Эмилия /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудуш/ruduža Эмилия /
Смерть
25.12.1978
Похороны
Неизвестно