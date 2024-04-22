Рудуш/Рудуж/Rudužs/Rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудуш/Рудуж/Rudužs/Rudusch Янис Эрих Янович/Jānis Ēriks

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Место рождения

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads

Дата рождения

02.01.1898

Дата смерти

25.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1898

Отец: Рудуш Янис Оттович

Мать: Ruduža Karlīne

Кейкениеки, Barkavas pagasts, Madonas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудуш/ruduža Эмилия /

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудуш/ruduža Эмилия /

Смерть
25.12.1978
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
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