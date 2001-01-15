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Соловьёв Владимир Григорьевич

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Место рождения

Косиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1940

Дата смерти

15.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1940

Отец: Соловьёв Григорий Ефимович

Мать: не указана

Косиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.02.1966

Сын: Соловьев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Соловьёва Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1971

Дочь: Мазур Елена Владимировна

Мать ребёнка: Соловьёва Галина Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Галина Александровна

Смерть
15.01.2001
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