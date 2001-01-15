Соловьёв Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1940
Дата смерти15.01.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1940
Отец: Соловьёв Григорий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1966
Сын: Соловьев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Соловьёва Галина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1971
Дочь: Мазур Елена Владимировна
Мать ребёнка: Соловьёва Галина Александровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2001