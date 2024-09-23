село Косиха, село Косиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Косиха

Косихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Алтайского края

Находки

Где упоминается данное место
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Косихинском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от заведующего Косихинской народной библиотекой П. Ф. Мальцева в совет Общества содействия с просьбой оказать помощь в получении разрешения на устройство спектакля Показать все
Письмо от барнаульского мещанина П. Ф. Мальцева в совет Общества сельских библиотек с просьбой оказать помощь в открытии бесплатной народной библиотеки при Косихинском уч Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
774Косихино (Косилиха, Косиха), с. зав.при рч. Лосихе.з. 55 л. 905933115113Церковь православная 1. Почтовая станция.

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Косихинская волость
1Село Косихинское45055415

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Барнаульский округ, Косихинский район, Косихинский сельсовет
Косиха. рик, с-сов., шк. 1, шк. 7, изб.-чит., библ., полит. шк., р. больн., агрп., ветп., лавка о. п., лавка с.-хоз., кред. тов. ссудсбер., паг., аптека65429селореч. Лосиха. 6141813 (в т.ч. 330 мужчин временного допризывного пункта)15423355Русские5353

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Косихинский район
12190Косихасело53°22'84°36'N-45-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Косихинский муниципальный район, Сельское поселение Косихинский сельсовет
1618434101с Косиха#Н/Д

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