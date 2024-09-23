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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Косихинском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от заведующего Косихинской народной библиотекой П. Ф. Мальцева в совет Общества содействия с просьбой оказать помощь в получении разрешения на устройство спектакля Показать все
Письмо от барнаульского мещанина П. Ф. Мальцева в совет Общества сельских библиотек с просьбой оказать помощь в открытии бесплатной народной библиотеки при Косихинском уч Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
774Косихино (Косилиха, Косиха), с. зав.при рч. Лосихе.з. 55 л. 905933115113Церковь православная 1. Почтовая станция.
Список населённых мест Томской губернии на 1911 год
№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
1Село Косихинское45055—415
Список населённых мест Сибирского края 1930 года
Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Косиха. рик, с-сов., шк. 1, шк. 7, изб.-чит., библ., полит. шк., р. больн., агрп., ветп., лавка о. п., лавка с.-хоз., кред. тов. ссудсбер., паг., аптека65429селореч. Лосиха. —6141813 (в т.ч. 330 мужчин временного допризывного пункта)15423355Русские5353
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12190Косихасело53°22'84°36'N-45-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
1618434101с Косиха#Н/Д