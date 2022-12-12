Соловьёва (Маковская) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва (Маковская) Галина Александровна

Соловьёва (Маковская) Галина Александровна

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942

Отец: Маковский Александр Иванович

Мать: Маковская Любовь Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1966

Сын: Соловьев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Соловьёв Владимир Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1971

Дочь: Мазур Елена Владимировна

Отец ребёнка: Соловьёв Владимир Григорьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Владимир Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close