Соловьёва (Маковская) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942
Рождение ребёнка
27.02.1966
Сын: Соловьев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Соловьёв Владимир Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1971
Дочь: Мазур Елена Владимировна
Отец ребёнка: Соловьёв Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно