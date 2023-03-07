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Мазур Елена Владимировна
Мазур Елена Владимировна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
09.03.1971
Пол
Женский
Отец
Соловьёв Владимир Григорьевич
1940 г.р.
Мать
Соловьёва (Маковская) Галина Александровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1971
Отец:
Соловьёв Владимир Григорьевич
Мать:
Соловьёва Галина Александровна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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