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Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Около 1764

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Дмитрий Прокофьевич

Мать: Татьяна Иевлевна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефимия Сергеевна

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор старш. Сергеевич

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Егор младш. Сергеевич

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ануфрий Сергеевич

Мать ребёнка: Елена Петровна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Смерть
Около 1764
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