Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиОколо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Дмитрий Прокофьевич
Мать: Татьяна Иевлевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефимия Сергеевна
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Феврония Сергеевна
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ануфрий Сергеевич
Мать ребёнка: Елена Петровна
Дмитровское, Красногорск, Московская область
Смерть
Около 1764