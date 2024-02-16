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Евдокия Сергеевна
Евдокия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сергей Дмитриевич
1701 г.р.
Мать
Елена Петровна
1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Сергей Дмитриевич
Мать:
Елена Петровна
Смерть
Неизвестно
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