Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ануфрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич
Дмитровское, Красногорск, Московская область
Смерть
Около 1765