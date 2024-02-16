Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Около 1765

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор старш. Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Егор младш. Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ануфрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Дмитриевич

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Смерть
Около 1765
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