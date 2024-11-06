Ануфрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти10.10.1796
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Сергей Дмитриевич
Мать: Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: ГРИГОРИЙ Ануфриевич
Мать ребёнка: Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Ануфриевич
Мать ребёнка: Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фёдор Ануфриевич
Мать ребёнка: Фёкла Антоновна
Смерть
10.10.1796