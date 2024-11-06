Ануфрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфрий Сергеевич

Ануфрий Сергеевич

Место рождения

Дмитровское, Красногорск, Московская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

10.10.1796

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

1706 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Сергей Дмитриевич

Мать: Елена Петровна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: ГРИГОРИЙ Ануфриевич

Мать ребёнка: Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Ануфриевич

Мать ребёнка: Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Фёдор Ануфриевич

Мать ребёнка: Фёкла Антоновна

Смерть
10.10.1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.