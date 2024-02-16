Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1701 г.р.

Мать

1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Сергей Дмитриевич

Мать: Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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