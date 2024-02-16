Ефимия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

26.02.1818

Пол

Женский

Отец

1701 г.р.

Мать

1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Сергей Дмитриевич

Мать: Елена Петровна

Смерть
26.02.1818
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