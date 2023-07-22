Назимова Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назимов Николай
Рождение ребёнка
16.10.1934
Мать ребёнка: Назимова Марина
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Шайдурова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назимов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назимов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назимова Николай Михайлович
Мать ребёнка: Назимова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назимова Марина
Смерть
Неизвестно