Назимова Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назимов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1934

Сын: Назимов Засим Михайлович

Мать ребёнка: Назимова Марина

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Шайдурова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимова Николай Михайлович

Мать ребёнка: Назимова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назимова Марина

Смерть
Неизвестно
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