Назимова Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назимова Михаил Николаевич
Мать: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Б Николаевна
Мать ребёнка: Назимова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова А Николаевна
Мать ребёнка: Назимова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назимова Полина
Смерть
Неизвестно