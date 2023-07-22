Назимова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Шайдурова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Засим Михайлович

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимова Николай Михайлович

Отец ребёнка: Назимова Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назимова Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно