Назимов Засим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1934
Дата смерти07.05.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1934
Отец: Назимова Михаил Николаевич
Мать: Назимова Марина
Рождение ребёнка
1960
Сын: Назимов Александр Засимович
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Рождение ребёнка
1962
Сын: Назимов Алексей Засимович
Мать ребёнка: Назимова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назимова Любовь
Смерть
07.05.1998