Назимов Засим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимов Засим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1934

Дата смерти

07.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1934

Отец: Назимова Михаил Николаевич

Мать: Назимова Марина

Рождение ребёнка
1960

Сын: Назимов Александр Засимович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Рождение ребёнка
1962

Сын: Назимов Алексей Засимович

Мать ребёнка: Назимова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назимова Любовь

Смерть
07.05.1998
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