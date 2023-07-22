Бородина (Назимова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назимова Михаил Николаевич
Мать: Назимова Марина
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Бородина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Бородин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бородин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Иван
Смерть
Неизвестно