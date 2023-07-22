Бородина (Назимова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Назимова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назимова Михаил Николаевич

Мать: Назимова Марина

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Бородина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Бородин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Иван

Смерть
Неизвестно
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