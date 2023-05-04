Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Двойнишников Михаил Степанович

Мать: Двойнишникова Соломонида Зиновьевна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Быков Иван Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Быков Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Быков Иван Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Быков Лукоян Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Петр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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