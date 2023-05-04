Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Быков Иван Петрович
Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Быков Иван Петрович
Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Быков Петр Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно