Двойнишникова (Сагаймовых) Соломонида Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Сагаймовых) Соломонида Зиновьевна

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 обн
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Двойнишников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Быкова Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Двойнишников Петр Михайлович

Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Михаил Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1789
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
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