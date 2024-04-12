Двойнишникова (Сагаймовых) Соломонида Зиновьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 обн
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Двойнишников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Быкова Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Двойнишников Петр Михайлович
Отец ребёнка: Двойнишников Михаил Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот