Двойнишников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1739
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Двойнишников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Двойнишников Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Иванова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Двойнишникова Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот