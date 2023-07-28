Двойнишников Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвойнишников Василий Михайлович

Двойнишников Василий Михайлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Двойнишников Михаил Степанович

Мать: Двойнишникова Соломонида Зиновьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Двойнишников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Двойнишников Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Иванова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Двойнишникова Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот