Иванова (Двойнишникова) Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
ГАСО 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1804
Сын: Демид Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
ГАСО 24-25-330, 3об
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
ГАСО 24-25-330, 3об ГАПК, 37-3-204а, 78оь, указана дата 19.10.1805? Года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно