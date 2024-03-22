Иванова (Двойнишникова) Авдотья (Евдокия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Двойнишникова) Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Двойнишников Василий Михайлович

Мать: Двойнишникова Агафья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Демид Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 3об
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 3об ГАПК, 37-3-204а, 78оь, указана дата 19.10.1805? Года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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