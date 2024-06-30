(Быкова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Антипиных Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович
ГАСО, 24-25-330-70об
Смерть
Неизвестно