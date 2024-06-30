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(Быкова) Ирина Петровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Быков Петр Григорьевич

Мать: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Антипин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Антипиных Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Антипин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Антипиных Андрей Антипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70об
Смерть
Неизвестно

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