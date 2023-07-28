Андрей Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Антипа Никонович
Мать: Катерина Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Смерть
Неизвестно