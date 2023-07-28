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Андрей Антипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Антипа Никонович

Мать: Катерина Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Никонова Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Смерть
Неизвестно