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Быков Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Быков Григорий Михайлович

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Быков Иван Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Быков Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Быкова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Быков Иван Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Быков Лукоян Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Смерть
Неизвестно

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