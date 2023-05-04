Быков Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Быков Григорий Михайлович
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Быков Иван Петрович
Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Быкова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Быков Иван Петрович
Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Быкова (Двойнишникова) Мавра Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Смерть
Неизвестно