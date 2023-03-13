Плеханова (Деулина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Деулина) Евдокія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1846

Отец: Деулинъ Иванъ

Мать: Деулина (Филиппова) Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехановъ Илья

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плеханова) Устинья

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Плехановъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.10.1864

Дочь: (Плеханова) Прасковія

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Иевлева (Плеханова) Анисія

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1867

Сын: Плехановъ Андрей

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1869

Дочь: Плеханова Матрена

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Плехановъ Иванъ

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1872

Дочь: Кузнецова (Плеханова) Анастасія

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1875

Дочь: (Плеханова) Ксенія

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сидоренкова (Плеханова) Варвара

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Плехановъ Степанъ

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Плеханова Гликерія

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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