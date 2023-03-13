Плеханова (Деулина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения03.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1846
Отец: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плехановъ Илья
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плеханова) Устинья
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Бракосочетание
10.11.1863
Муж: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.10.1864
Дочь: (Плеханова) Прасковія
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Иевлева (Плеханова) Анисія
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1867
Сын: Плехановъ Андрей
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.03.1869
Дочь: Плеханова Матрена
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.05.1870
Сын: Плехановъ Иванъ
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.10.1872
Дочь: Кузнецова (Плеханова) Анастасія
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.01.1875
Дочь: (Плеханова) Ксенія
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сидоренкова (Плеханова) Варвара
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.07.1880
Сын: Плехановъ Степанъ
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Плеханова Гликерія
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ