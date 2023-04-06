Деулина (Филиппова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Филиппова) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

24.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Филипповъ Федоръ

Мать: Филиппова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1842

Муж: Деулинъ Иванъ

Рождение ребёнка
13.04.1843

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Деулинъ Андроникъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1846

Дочь: Плеханова Евдокія

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1848

Сын: Деулинъ Родионъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Деулинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1852

Дочь: Шарова Ефросинья

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1854

Сын: Деулинъ Макаръ

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1856

Дочь: Климова Пелагея

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1859

Сын: Деулинъ Алексей

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1863

Дочь: Зайцева Федосья

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.07.1898
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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