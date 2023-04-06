Деулина (Филиппова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти24.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Филипповъ Федоръ
Мать: Филиппова Авдотья
Бракосочетание
02.07.1842
Муж: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.04.1843
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.10.1844
Сын: Деулинъ Андроникъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.03.1846
Дочь: Плеханова Евдокія
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.04.1848
Сын: Деулинъ Родионъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Деулинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.09.1852
Дочь: Шарова Ефросинья
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.07.1854
Сын: Деулинъ Макаръ
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.10.1856
Дочь: Климова Пелагея
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.10.1859
Сын: Деулинъ Алексей
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.05.1863
Дочь: Зайцева Федосья
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Смерть
24.07.1898