Зайцева (Деулина) Федосья
Место рождения
Дата рождения24.05.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1863
Отец: Деулинъ Иванъ
Бракосочетание
11.02.1883
Муж: Зайцовъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1884
Сын: Зайцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Зайцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Зайцовъ Александръ
Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Зайцовъ Петръ
Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ