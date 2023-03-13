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Зайцева (Деулина) Федосья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1863

Отец: Деулинъ Иванъ

Мать: Деулина (Филиппова) Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Зайцовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1884

Сын: Зайцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Зайцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Зайцовъ Александръ

Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Зайцовъ Петръ

Отец ребёнка: Зайцовъ Михаилъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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