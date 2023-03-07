Зайцовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения25.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1861
Отец: Зайцовъ Николай
Мать: Зайцева Устинья
Бракосочетание
11.02.1883
Жена: Зайцева Федосья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1884
Сын: Зайцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Зайцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Зайцовъ Александръ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Зайцовъ Петръ
Мать ребёнка: Зайцева Федосья