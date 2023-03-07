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Зайцовъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1861

Отец: Зайцовъ Николай

Мать: Зайцева Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Зайцева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1884

Сын: Зайцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Зайцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Зайцовъ Александръ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Зайцовъ Петръ

Мать ребёнка: Зайцева Федосья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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