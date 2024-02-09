Зайцева (Подрядова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Подрядова) Устинья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.08.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841

Отец: Подрядовъ Максимъ

Мать: Подрядова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.07.1860

Муж: Зайцовъ Николай

Рождение ребёнка
25.10.1861

Сын: Зайцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зайцовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1863

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Зайцовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зайцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Демидова Пелагея

Отец ребёнка: Зайцовъ Николай

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