Зайцева (Подрядова) Устинья
Место рождения
Дата рождения27.08.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841
Отец: Подрядовъ Максимъ
Мать: Подрядова Надежда
Бракосочетание
24.07.1860
Муж: Зайцовъ Николай
Рождение ребёнка
25.10.1861
Сын: Зайцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зайцовъ Николай
Рождение ребёнка
12.07.1863
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зайцовъ Николай
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зайцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцовъ Николай
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Демидова Пелагея
Отец ребёнка: Зайцовъ Николай