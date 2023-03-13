Зайцовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Зайцовъ Николай
Бракосочетание
26.01.1896
Рождение ребёнка
15.11.1896
Дочь: (Зайцова) Екатерина
Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия
Рождение ребёнка
?.01.1898
Дочь: Зайцова Евгения
Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: (Зайцова) Анна
Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия