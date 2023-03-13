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Зайцовъ Иванъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Зайцовъ Николай

Мать: Зайцева (Подрядова) Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Зайцева (Иевлева) Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: (Зайцова) Екатерина

Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1898

Дочь: Зайцова Евгения

Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: (Зайцова) Анна

Мать ребёнка: Зайцева (Иевлева) Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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