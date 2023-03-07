Зайцева (Иевлева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Иевлева) Анастасия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.12.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1879

Отец: Иевлевъ Андрей

Мать: Иевлева Татьяна Григорьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Зайцовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1898

Дочь: Зайцова Евгения

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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