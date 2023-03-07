Зайцева (Иевлева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения24.12.1879
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1879
Отец: Иевлевъ Андрей
Бракосочетание
26.01.1896
Муж: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.11.1896
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.01.1898
Дочь: Зайцова Евгения
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ