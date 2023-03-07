Климова (Деулина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Деулина) Пелагея

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856

Отец: Деулинъ Иванъ

Мать: Деулина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1880

Сын: Климовъ Василий

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Климовъ Степанъ

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Климовъ Прокопий

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Климова Матрена

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Климовъ Александръ

Отец ребёнка: Климовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовъ Иванъ

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