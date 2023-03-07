Климова (Деулина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения06.10.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856
Отец: Деулинъ Иванъ
Мать: Деулина Татьяна
Рождение ребёнка
11.04.1880
Сын: Климовъ Василий
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.12.1883
Сын: Климовъ Степанъ
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Климовъ Прокопий
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.03.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Климова Матрена
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Климовъ Александръ
Отец ребёнка: Климовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климовъ Иванъ