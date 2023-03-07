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Климовъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857

Отец: Климовъ Николай

Мать: Климова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1880

Сын: Климовъ Василий

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Климовъ Степанъ

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Климовъ Прокопий

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Климова Матрена

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Климовъ Александръ

Мать ребёнка: Климова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Пелагея

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