Климовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения20.09.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857
Отец: Климовъ Николай
Мать: Климова Марфа
Рождение ребёнка
11.04.1880
Сын: Климовъ Василий
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
16.12.1883
Сын: Климовъ Степанъ
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Климовъ Прокопий
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
25.03.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Климова Матрена
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Климовъ Александръ
Мать ребёнка: Климова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Пелагея